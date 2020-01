Si votre machine à laver ne veut plus démarrer, il y a plusieurs causes possibles. Les causes les plus répandues sont généralement une défaillance de l’arrivée d’eau ou de la sécurité de porte. Il faut donc vérifier chacun de ces éléments pour trouver l’origine du problème.

LES CAUSES POUR CETTE PANNE :



Le lave-linge n'est pas alimenté en courant électrique

Si votre lave-linge ne s’allume plus du tout, la première chose évidente à contrôler est l’arrivée électrique. La prise est-elle bien branchée ? Y a-t-il du courant qui arrive ? Pour tester la prise, branchez un autre appareil dessus et vérifiez qu’il s’allume bien. Si ce n’est pas le cas, un disjoncteur s’est peut-être enclenché. Si la prise fonctionne, débranchez l’appareil pendant 20 minutes puis faites un nouvel essai.

Le programme de lavage est mal sélectionné

Un autre élément simple à contrôler est la bonne sélection du programme de lavage. Si votre lave-linge est équipé d’un sélecteur à rotation, vérifiez que celui-ci n’est pas bloqué entre deux programmes. Vérifiez aussi que le bouton « Départ » est enclenché si la machine à laver en possède un. Vérifiez également que vous n'avez pas sélectionné le programme en départ différé. Si en tournant le sélecteur, certains programmes fonctionnent, il est fort probable que le sélecteur soit endommagé. Dans ce cas, remplacez-le.

La porte ne se ferme plus

Pour éviter que la porte-hublot s’ouvre alors que la machine à laver contient encore de l’eau, le hublot est équipé d’un système de sécurité. Celui-ci empêche le démarrage du lave-linge si la porte n’est pas correctement fermée. Vérifiez alors la bonne fermeture du hublot. Si vous sentez une résistance, cela peut indiquer que le joint de hublot est légèrement déformé. Veillez alors à bien le remettre en place.

Il y a un défaut d'arrivée d'eau

Si vous entendez une légère vibration ou un ronflement lorsque l’électrovanne s’enclenche, regardez le robinet d’arrivée d’eau, vérifiez qu’il soit bien ouvert et que le tuyau n’est pas plié ou coudé. Faites attention aux robinet auto-perceurs (ou prise rapide), car s’ils sont mal installés, l'eau va rentrer en très faible quantité dans le lave-linge et le remplissage peut durer plusieurs minutes. Si après ces vérifications, l’eau ne s’écoule toujours pas, vérifiez que le filtre situé à l’extrémité du tuyau d’eau, côté machine, n’est pas obstrué. Le cas échéant, nettoyez-le.

La sécurité de porte est défaillante

Votre lave-linge est équipé d’un système de sécurité empêchant l’ouverture de la porte pendant que la machine fonctionne. Mais il arrive que cette pièce de sécurité tombe en panne et qu’il faille la changer. Son remplacement est une procédure assez aisée. Sur la plupart des machines, le système de sécurité se compose d’un contact qui est actionné par le doigt de la porte-hublot et qui permet le démarrage du lave-linge. Si le voyant de verrouillage de votre lave-linge ne s’allume plus, la sécurité de porte est très certainement en cause. Pour tester si la pièce de sécurité est hors-service : après avoir débranché la machine, essayez de relier par un fil électrique les deux points de contact de mise en route de la pièce. Si, après l’avoir remise en service, votre machine démarre, cela signifie que c’est bien la sécurité qui ne marche plus et qu’il faut la changer.

L'électrovanne est endommagée

L’électrovanne joue le rôle de robinet d’eau électrique. C’est elle qui contrôle l’arrivée d’eau dans le lave-linge. Vous pouvez vérifier que l’électrovanne est en bon état en débranchant ses connecteurs et en plaçant un multimètre sur chacune des bornes. La valeur doit être d’environ 4 Kilo Ohms. Vérifiez aussi l’état du filtre entre le tuyau d’arrivée d’eau et l’électrovanne afin de savoir s'ils ne sont pas obstrués. Si nécessaire, remplacez-la.

La résistance est défectueuse

Après l'arrivée d'eau certains appareils commencent leur cycle par une phase de chauffage. Si la résistance est défectueuse, l'appareil s’arrête. Testez votre résistance à l’aide d’un multimètre en position Ohmmètre. Repérez la résistance qui se trouve généralement près de la sonde de température (CTN) en bas de la cuve. Débranchez tous les connecteurs et mettez les deux pointes du testeur sur chaque borne de la résistance afin de vérifier qu’il y a une continuité (vous devez obtenir une valeur de 30 ohms environ). Si le test ne donne aucune continuité, remplacez-la.

Le moteur ne fonctionne plus

Le moteur permet au tambour de tourner. Si la sécurité thermique du moteur de votre lave-linge est défectueuse, le moteur ne tournera plus. Si votre moteur est équipé de charbons moteurs (ou balais), vérifiez leur état, ils doivent faire au minimum 1 centimètre de long.

La carte électronique est défaillante

La carte électronique, ou module de puissance permet de gérer l'ensemble des fonctions de votre lave-linge (moteur, chauffage, eau etc...) Si tous les éléments ont été vérifiés il se peut que le module soit à changer. Attention l’opération peut être coûteuse, vérifiez bien les autres éléments avant de vous orienter vers la carte électronique.

